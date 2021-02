Geldstrafe nach tödlichem Autorennen bei Wasbüttel

Der Renngegner des im August 2020 zwischen Isenbüttel und Wasbüttel tödlich verunglückten Ferrari-Fahrers erhielt am Dienstag im Amtsgericht Gifhorn eine Geldstrafe. (Archivfoto)

80 Tagessätze á 20 Euro – 1600 Euro Geldstrafe, das ist die gerichtliche Würdigung eines tödlichen Autorennens am 23. August zwischen Isenbüttel und Wasbüttel. An jenem Sonntagabend war der Gifhorner Fahrer (38) eines in drei Teile zerrissenen Ferrari nach rasender Fahrt gestorben.