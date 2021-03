Die Polizei Gifhorn fasst einen 11-jährigen Autodieb

Ein sehr junger Autodieb wurde am Sonntagmittag von der Polizei in Gifhorn gestellt. Ein 31-jähriger Gifhorner hatte seinen VW Sharan gegen 13 Uhr auf dem Parkstreifen an der Braunschweiger Straße, in Höhe der Einmündung zur Limbergstraße, abgestellt, um in einem gegenüberliegenden Imbiss sein Essen abzuholen.

Möglicherweise hatte er in seinem unverschlossenen Auto den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken gelassen oder den Schlüssel beim Aussteigen verloren.

Autodieb verursacht Unfall

Ein 11-jähriger Junge nutzte auf jeden Fall die Gelegenheit und nahm in der Großraumlimousine Platz. Auf der Beifahrerseite stieg sein 13 Jahre alter Kumpel ein. Aus dem Augenwinkel erkannte der 31-jährige noch, wie die beiden Jungen mit dem Auto auf der Braunschweiger Straße in Richtung Süden davonfuhren.

Mit dem Auto eines zufällig vorbeikommenden Verwandten nahm der 31-jährige die Verfolgung auf und alarmierte telefonisch die Polizei. Nur wenige Minuten später verursachte der 11-jährige einen Unfall, als er mit dem Sharan an der Ampel in Höhe von McDonalds rückwärts gegen einen hinter ihm wartenden VW Polo stieß. Verletzt wurde zum Glück niemand.

An den beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die beiden Kinder wurden nach ärztlicher Untersuchung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.