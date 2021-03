59-Jähriger starb bei Feldarbeit im Kreis Gifhorn

Zahrenholz. Der Landarbeiter geriet in Zahrenholz in einen Steinsammler. Im Einsatz waren neben der Polizei und Feuerwehr auch das DRK.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Freitag in Zahrenholz gekommen.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr in Zahrenholz im Norden des Kreises Gifhorn ereignet. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ist auf einem Acker in der Straße Zum Südfeld unweit des Friedhofs in dem Groß Oesinger Stadtteil ein 59-jähriger Landarbeiter in einen Steinsammler geraten und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte der Mann offenbar die Maschine von Steinen befreien, die sie verstopften. Er ließ das Gerät dabei allerdings an.

Im Einsatz waren etwa 30 Freiwillige Feuerwehrkräfte aus Wahrenholz und Groß Oesingen, die den Leichnam bargen. Auch das DRK war vor Ort. Der Einsatz war nach gut einer Stunde vorüber.

red