Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Westerbeck. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 3. März 2021 um 8.30 Uhr in Westerbeck ereignet hat. Die 32-jährige Fahrerin eines roten Audi A5 übersah beim Abbiegen vom Dannenbütteler Weg in die Hauptstraße eine 66-jährige Radfahrerin, die von der Kleinen Dorfstraße kommend die Hauptstraße überqueren wollte. Dies teilt die Polizei Weyhausen mit. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich dabei Prellungen zu. Hinter dem Audi soll laut Mitteilung ein beigefarbener Pkw gefahren sein. Dessen Fahrzeugführer und andere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhausen unter (05362) 947980 in Verbindung zu setzen.

red