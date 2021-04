Polizei zieht betrunkenen Fahrer in Wittingen aus dem Verkehr

Gifhorn. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Zudem hielt die Polizei einen Mann in Gifhorn an, der unter Betäubungsmitteln stand.

Mit 1,53 Promille am Steuer wurde am Samstag ein 22-Jähriger in Wittingen von der Polizei erwischt. Er wurde gegen 20.20 Uhr im Umweg in Wittingen mit seinem Auto kontrolliert. Nachdem der Atemalkoholtest den hohen Promillewert anzeigte, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Fahrer berauscht am Steuer gesessen

Etwas früher, gegen 19 Uhr, hielt die Polizei einen 34-jährigen VW-Fahrer in Gifhorn auf dem Calberlaher Damm an. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel beziehungsweise Betäubungsmitteln stand. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt verboten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

red