Anderthalb Jahre Bauzeit: Feuerwehrhaus Bokensdorf ist fertig

Die Bokensdorfer Feuerwehr hatte den Tag der offiziellen Schlüsselübergabe für ihr nagelneues Feuerwehrhaus schon länger herbeigesehnt. Jetzt war es soweit: Am Donnerstag wurde das neue Gebäude, das nur einen Katzensprung von ihrem alten, wenig zeitgemäßen Domizil entfernt an der Grußendorfer Straße errichtet wurde, in Betrieb genommen – fast fünf Jahre nach dem ersten Ratsbeschluss für einen Neubau und anderthalb Jahre nach Baustart.

Der eingeschossige Flachdachbau mit knapp 465 Quadratmetern Nutzfläche samt Fahrzeughalle mit drei Toren fügt sich stimmig in das Gesamtbild des Ortes ein. Die Fassade ist laut Samtgemeindeverwaltung verkleidet mit langlebigen, pflegeleichten Faserzementplatten.

Vom Spritzenhaus zum hochmodernen Zweckbau

Schlüsselübergabe für das neue Feuerwehrhaus Bokensdorf: Ortsbrandmeister Mathias Deierling und Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier (vorne, v.l.), Architekt Dierk Thiede, Gemeindebrandmeister Karsten Teitge, Bürgermeisterin Jennifer Georg, Ratsvorsitzende Susanne Ziegenbein, Ausschussvorsitzender Feuerschutzangelegenheiten Gunther Lemke und Bauamtsleiter Sebastian Exner (hinten, v.l.) waren dabei. Foto: Samtgemeinde Boldecker Land

„Das Gebäude ist ästhetisch, aber vor allem auch funktional auf dem neuesten Stand“, wird Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier zitiert. Architekt Dierk Thiede setzte das Projekt für etwa 1,2 Millionen Euro Baukosten um. „Bei diesem Neubau haben wir eine moderne Sprache in der Architektur gewählt und den Bogen geschlagen vom früheren Spritzenhaus, das nicht mehr als eine Garage mit ein paar Kleiderhaken war, hin zu einem hochmodernen Zweckbau, der heute ganz anderen Anforderungen genügen muss“, sagt die Verwaltungschefin. Der Neubau solle auch die große Wertschätzung des freiwilligen Engagements der Brandschützer verkörpern.

Das Gebäude umfasst einen Versammlungsraum für die Kameraden, einen separaten Raum für die Jugendfeuerwehr, ein gläsernes Brandmeisterbüro, aus dem der Brandmeister die An- und Abfahrten der Truppe im Blick hat, sowie moderne Umkleide- und Sanitärräume jeweils für Männer und Frauen. Darüber hinaus wurde eine geräumige Küche installiert, „denn nicht nur die Pflicht, auch die Geselligkeit wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Bokensdorf großgeschrieben“, heißt es in dem Bericht weiter.

Automatisierte Steuerung der Raumtemperatur

Die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen ist beheizbar und hat eine Fahrzeugabgas-Absauganlage, einen Alarmmonitor an der Wand, der die Einsatzbefehle der Feuerwehrzentrale in Gifhorn anzeigt, eine Stiefelwaschgelegenheit nach dem Einsatz und eine Werkstatt für die Ausrüstung. Die elektrischen Rollläden dienen als Wärme- und Einbruchschutz sowie der Energieeinsparung im Winter – und zwar ferngesteuert über eine Handy-App. „Wir haben uns in diesem Punkt für modernste technische Lösungen entschieden, nämlich für automatisierte Steuerung“, berichtet Bauamtsleiter Sebastian Exner. Dasselbe gilt für die Heiztechnik: „Auch die Raumtemperatur oder Innentemperatur kann bei Nutzung vorab per Handy-App rauf- und hinterher wieder runtergeregelt werden. Damit können wir im Winter deutlich Energiekosten sparen.“

Notstromeinspeisung bei Stromausfall

Damit so viel moderne Technik auch bei Stromausfall funktioniert, wurde der Anschluss für eine Notstromeinspeisung installiert, die im Notfall dann über einen Notstrom-Generator erfolgen kann. Im selben Technikraum des Neubaus befindet sich ein weiterer Anschluss, der zukunftsweisend ist: Von der Straße her wurde ein Speedpiperöhrchen mitverlegt, durch das ein Glasfaserkabel geschossen werden kann, sobald Bokensdorf an das schnelle Internet angeschlossen wird. Meier: „Diese Immobilie ist ein Meilenstein.“ Wegen Corona konnte die Schlüsselübergabe nur in kleinem Kreis stattfinden.