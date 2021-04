Aus nächster Nähe lassen sich Wölfe nur in Gehegen von Wildparks (Foto) beobachten. Allerdings gab es in den vergangenen Wochen mehrfach Begegnungen mit Wölfen in Flettmar, Seershausen und bei Dalldorf. Für Wolfsberater Carlo Laser kein Anlass zur Sorge: Es ist die Jahreszeit, in der einjährige Jungwölfe unterwegs sind.