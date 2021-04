Zu einem Brand in Bechtsbüttel ist die Feuerwehr Mittwoch ausgerückt

Einsatzkräfte rückten zu Brand in Bechtsbüttel aus

Die Wehren aus Bechtsbüttel, Abbesbüttel, Meine und Rötgesbüttel sind am Mittwochmorgen um kurz nach 9.30 Uhr zu einem Brand in Bechtsbüttel ausgerückt. Zunächst war von einem Garagenbrand die Rede. Doch die Atemschutzgeräteträger konnten mit der Schnellangriffseinrichtung die angrenzende brennende Hecke aus dem 1000-Liter-Tank des Bechtsbütteler Löschfahrzeugs soweit löschen, dass die Feuerwehrleute auch Zugang zum Unterflurhydranten bekamen, der gleich neben der Hecke positioniert ist, wie es in einer Mitteilung der Bechtsbütteler Wehr heißt.

Kräfte aus Meine und Rötgesbüttel konnten schnell wieder umkehren

Ein Übergreifen auf die Garage konnte somit verhindert werden. Vier Fahrzeuge aus Bechtsbüttel und Abbesbüttel waren im Einsatz, Einsatzkräfte aus Meine und Rötgesbüttel konnten rasch wieder zurückfahren.

red