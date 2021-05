Der Eickenhof kultiviert auf Feldern zwischen Meine und Rethen Tulpen. Der wunderbare Anblick währt nur kurz. Die Blüten werden abgemäht, damit die Pflanzen dann die ganze Kraft in die Zwiebeln stecken. Ein Teil davon geht in den Direktverkauf, ein Teil wird zum Jahreswechsel bei einem Partnerbetrieb in den Niederlanden wachsen und als Schnittblume ab Januar in der Region vermarktet.