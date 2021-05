Spatenstich für Breitbandausbau in Samtgemeinde Meinersen

Seit Februar laufen die Arbeiten für den Breitbandausbau in der Samtgemeinde Brome. Im März folgte der Ausbaustart im Bereich der Gemeinden Dedelstorf und Steinhorst. Auch in der Samtgemeinde Wesendorf werden seit April die Arbeiten für den kreiseigenen Glasfaserausbau vorangetrieben, heißt es in einer Mitteilung. Nun habe es auch den ersten Spatenstich in Meinersen gegeben, um auch die dort liegenden unterversorgten weißen Flecken unter 30 Mbit/s mit dem nachhaltigen gigabitfähigen Glasfasernetz zu versorgen.

Ostbau GmbH führt die Arbeiten aus

Auch hier wird, wie bereits in den Samtgemeinden Brome und Wesendorf, die Ostbau GmbH ausführendes Unternehmen sein. Mit dem Spatenstich in Meinersen befänden sich nunmehr sechs der zehn Gebietseinheiten zeitgleich im aktiven Prozess des kreiseigenen Glasfaserausbaus, der vor allem dazu diene, Adressen zu erschließen, die für den Markt aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen wenig attraktiv seien.

Größtes Infrastrukturprogramm des Landkreises

„Der Breitbandausbau mit schnellem Internet ist das größte Infrastrukturprogramm des Landkreises. Schnelles Internet ist für die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sehr wichtig. Deswegen setzen wir alles daran, den Ausbauzügig voranzutreiben“, wird Landrat Andreas Ebel in der Mitteilung zitiert. Gleichermaßen liefen in der Samtgemeinde Meinersen bereits Baumaßnahmen der eigenwirtschaftlich agierenden Telekommunikationsunternehmen, um auch weitere Adressen mit Glasfaserhausanschlüssen auszustatten. Ebel: „Selbstverständlich achten wir darauf, Straßenzüge möglichst nur einmal tiefbauseitig anzugehen.“ Die Ausschreibung für die Baumaßnahmen in den Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich sowie der Stadt und der Gemeinde Sassenburg stünden kurz vor dem Abschluss.

