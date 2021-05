Pferdestall in Wasbüttel brennt nieder

Wenige Minuten vor 2 Uhr wurde der Feuerwehr in der Nacht auf Samstag eine Rauchentwicklung und Funkenflug in der Calberlaher Straße in Wasbüttel gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren brannte ein Pferdestall mit angrenzendem Strohlager bereits in voller Ausdehnung. Zum Glück waren keine Pferde im Gebäude. Sie befanden sich zu Zeitpunkt des Brandes auf der angrenzenden Weide.

Brand in Pferdestall: Feuerwehr kann Gebäude nicht retten

„Als erstes sicherten wir die Gebäude zum Nachbarn ab, die dicht an der Rückseite standen, um eine Brandausbreitung zu verhindern“, berichtet Einsatzleiter und Gemeindebrandmeister Jörn Kölsch. Dann wurde das Feuer mit mehreren C-Rohren bekämpft, das Stroh wurde auseinander gezogen und abgelöscht. Die großen Bäume an der Rückseite hatten auch in den Ästen bereits Feuer gefangen. Das Gebäude bestand in Holzfachwerkbauweise und war trotz des massiven Einsatzes nicht mehr zu Retten.

Brandursache noch unklar

Im Einsatz waren 42 Feuerwehrleute der Feuerwehren Wasbüttel und Isenbüttel, davon acht unter Atemschutz beim ersten Löschangriff. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zur Brandursache und Schadenhöhe gab es in der Nacht noch keine Informationen.

bb