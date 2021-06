Drei Verletzte bei Unfall auf der B188 im Landkreis Gifhorn

Bei einem Unfall auf der B188 im Landkreis Gifhorn sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 82-Jähriger am Dienstagmorgen in seinem Toyota von Gilde kommend in Richtung der B188 unterwegs. Als er auf die Bundesstraße in Richtung Gifhorn auffahren wollte, übersah er einen herannahenden Opel, der in Richtung Meinersen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall auf der B188: Drei Verletzte müssen ins Krankenhaus

Dabei wurden die Fahrerin des Opels, ihre Beifahrerin und auch der Toyota-Fahrer verletzt. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben, allerdings brachten Rettungskräfte alle drei Beteiligten in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Polizei die B188 sperren. Der Verkehr wurde über Gilde und Ettenbüttel umgeleitet. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

feu