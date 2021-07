Betrug in Gifhorn

Betrug in Gifhorn Esoterikbetrüger in Gifhorn auf frischer Tat ertappt

Einen Trickbetrüger hat die Polizei am Donnerstagmittag auf frischer Tat ertappt. Laut Bericht fingierten die Beamten zusammen mit dem über Wochen immer wieder betrogenen Opfer des 25-Jährigen eine Geldübergabe. Als diese abgeschlossen war, griffen die Beamten zu.

Täter versprachen Gifhornerin Esoterik gegen Geld

Die Aktion hatte eine Vorgeschichte, die Mitte Juni ihren Anfang nahm. Damals riefen Unbekannte die 53-jährige Geschädigte an. Gegen Geldzahlungen versprachen die Anrufer, dass es ihrer Familie besser gehen würde, so der Polizeibericht. Die Frau ging auf das Angebot ein – mehrfach kam es zu Geldübergaben. Zusätzlich überwies sie mehrere Male hohe Geldbeträge von ihrem Konto.

Die Gegenleistung: Sie erhielt einen in Papier gehüllten Stein und verschiedene Anweisungen. Beispielsweise sollte sie Gegenstände in Tücher hüllen und verstecken. Diese Praktiken sollten der Familie der Frau aus esoterischen Gesichtspunkten heraus Heilung und Besserung vermitteln, so der Bericht.

Täter steht am Freitag vor dem Amtsgericht Gifhorn

Auf die Spur des Betrugs kam die Polizei durch den Sohn der Geschädigten. Ihm waren die Geldbewegungen aufgefallen. Der nach der Geldübergabe festgenommene 25-jährige wurde am Freitag wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen, versuchten Betrugs dem Amtsgericht Gifhorn vorgeführt. Die Ermittlungen nach eventuellen Mittätern dauern an.

