Hier können Sie sich im Kreis Gifhorn testen und impfen lassen

Hier können Sie nachlesen, wo im Kreis Gifhorn aktuell noch kostenlose Schnelltests vorgenommen werden.

Übersicht der Apotheken:

Brome: Apotheke Brome, Hauptstraße 20. Terminvereinbarung: www.apotheke-brome.de oder unter (05833) 3352.

Gifhorn: Aller-Apotheke, Steinweg 69. Terminvereinbarung: (05371) 12882 oder unter aller-apotheke.gifhorn@t-online.de

Gifhorn: Libellen-Apotheke, Hermann-Löns-Weg 2. Terminvereinbarung: (05371) 895222 oder unter die-libelle@t-online.de

Isenbüttel: Nordhoff-Apotheke, Wiesenhofweg 6. Terminvereinbarung: www.nordhoff-apo.de oder unter (05374) 673679.

Leiferde: Apotheke Leiferde, Gilder Weg 68 B. Terminvereinbarung: www.apotheke-leiferde.de oder unter (05373) 18186.

Wesendorf: Zentrum-Apotheke, Gifhorner Straße 9. Terminvereinbarung:-www.apotheke-wesendorf.de oder unter (05376) 978007.

Wittingen: Dieckmanns Apotheke, Junkerstraße 8. Terminvereinbarung: (05831) 1224 oder unter kontakt@dieckmanns-apotheke.de

Übersicht der Schnelltestzentren:

Croya: Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 3. Öffnungszeiten: Donnerstag 15–18 Uhr, Freitag 9–12 Uhr, Samstag 9-12 Uhr,Sonntag 10–13 Uhr. Terminvereinbarung: kein Termin notwendig, bei Bedarf: 0174/7103744

Gifhorn: Lidl-Filiale, Braunschweiger Straße 112. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils 9-19 Uhr. Terminvereinbarung: www.buergertest.ecocare.center

Gifhorn: Ratsweinkeller, Cardenap 1. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag jeweils 9-18 Uhr. Terminvereinbarung: 0152/26880988 oder www.deincoronatestzentrum.de

Groß Schwülper: Okerhalle, Hauptstraße 20A. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils 8-12 Uhr. Terminvereinbarung: www.braunschweig-testet.de

Isenbüttel: Roth Feierwerk, Gehrenkamp 1A. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils 7-18 Uhr. Samstag 9-15 Uhr. Terminvereinbarung: www.corona-testzentrum-isenbuettel.de

Meine: Gebäude der ehemaligen Firma Portas, Wiesenweg 9. Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 10–18.30 Uhr, Samstag 10-16 Uhr. Terminvereinbarung: 0172/5380560 oder www.coronaschnelltest-meine.de

Weyhausen: UnserAllerOrt, Neue Straße 12. Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 15–18 Uhr, Freitag 15-18 Uhr. Terminvereinbarung: (05361) 3790855 oder www.schnelltest-gifhorn.de.

Mobile Testungen:

für Veranstaltungen oder Versammlungen, nach vorheriger Terminvereinbarung sowie dezentrale Testungen an unterschiedlichen Orten möglich

Taxi Hoffmann / Andreas Bössel Medical Training: Nordhoffstraße 4 in Gifhorn: (05171) 5882227 oder unter coronatest@andreas-boessel.de

Übersicht über Ärzte, die kostenlose Schnelltests anbieten: https://www.gifhorn.de/fileadmin/user_upload/UEbersicht_AErztinnen_und_AErzte_Schnelltests_23.06.2021.pdf

Übersicht über Impftermine, die keine Voranmeldung benötigen:

Dienstag, 10. August: 14.30-17 Uhr Gifhorner Tafel, Paulsumpf 8

Donnerstag, 12. August, 14-19 Uhr „UnserAllerOrt“ in Weyhausen, 16-20 Uhr Famila-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn

Freitag, 13. August, 16-20 Uhr Okerhalle in Groß Schwülper

Samstag, 14. August, 10-16 Uhr Bernsteinsee in Stüde, Verwaltungsgebäude

Freitag, 20. August: 16-18.30 Uhr, Altstadtfest Gifhorn (Wiese an der Allerwelle)

Samstag, 21. August: 16-18.30 Uhr, Altstadtfest Gifhorn (Wiese an der Allerwelle)

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell in Niedersachsen geltenden Coronaregeln:

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

