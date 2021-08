In Gifhorns Ortsteilen gibt es jetzt Mitfahrbänke

Einfach auf einer als Mitfahrbank gekennzeichneten Bank Platz nehmen und warten, bis jemand anhält, der einen in Richtung Innenstadt mitnimmt – das ist das Konzept der Mitfahrbänke, die ab sofort in den fünf Ortsteilen der Stadt Gifhorn Autofahrer und Mitfahrgäste auf unkomplizierte Weise zusammenbringen sollen, wie die Stadt Gifhorn mitteilt.

Startschuss an der Mitfahrbank in Neubokel

Am Freitag fiel der offizielle Startschuss an der Mitfahrbank in Neubokel, die in der Dorfstraße an der Einmündung Klosterstraße aufgestellt wurde. Bürgermeister Matthias Nerlich und Joachim Keuch, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, saßen auf der Bank schon mal Probe. Die noch fehlenden Bänke hatte der Bauhof in der vergangenen Woche aufgestellt. „Wer in den Ortsteilen wohnt, wohnt zwar schön. Aber der Nachteil ist, dass man ohne Auto nicht zu jeder gewünschten Zeit mobil ist. Deshalb freue ich mich, dass die Idee der Mitfahrbänke umgesetzt wurde und damit den Bewohnern der Ortsteile eine unkomplizierte Alternative zum Auto und dem öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung steht“, sagt Nerlich. Die ersten Ideen zu den Mitfahrbänken seien aus den Ortsteilen selbst gekommen. Die Standorte wurden in den fünf Ortsräten beraten und beschlossen. Jede Mitfahrbank, so die Vorgabe, sollte dabei gut zu Fuß erreichbar sein. Gleichzeitig sollten aber nicht nur möglichst viele Autofahrer daran vorbeifahren, sondern auch in verschiedene Richtungen unterwegs sein. Die Kosten für die Mitfahrbänke und Hinweisschilder belaufen sich auf knapp 10.000 Euro.

Das sind die Standorte der Mitfahrbänke

Gamsen: Ummersche Heerstraße, gegenüber der Einmündung Görlitzer Straße;

Kästorf: Wilscher Straße, an der Einmündung Am Masthoop; Fuhrenweg, an der Einmündung Am Mittelweg; Neubokel: Dorfstraße, an der Einmündung Klosterstraße;

Wilsche: Alte Poststraße, an der Einmündung Ringehlahweg;

Winkel: Hermann-Löns-Weg, gegenüber vom ehemaligen Lönskrug.

red

