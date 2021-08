Gifhorn. Die Tickets für das Konzert am 11. September im Rosengarten des Schlosses Gifhorn werden verlost. Karten für das Festival 2022 gibt es auch schon.

Ein Konzert mit Gisbert zu Knyphausen (Gitarre und Gesang) und Kai Schumacher (Piano) gibt es am 11. September.

Kultur in Gifhorn Ausgefallenes Unser-Aller-Festival – Ersatzkonzert in Gifhorn

Die Einzelheiten der bereits in Aussicht gestellten coronakonformen Ersatzveranstaltung für Unser-Aller-Festival stehen fest: Am Samstag, 11. September, lädt der Veranstalter, der Verein „Kollektiv 4“, in den Rosengarten des Schlosses Gifhorn zu einem Konzert von Gisbert zu Knyphausen (Gitarre und Gesang) und Kai Schumacher (Piano) ein. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Unter dem Programmtitel „Lass irre Hunde heulen“ wird das Duo Werke von Franz Schubert neu interpretieren und auch jeweils eigene Stücke zum Besten geben.

Geplante Ersatzveranstaltung als ein kulturelles Lebenszeichen

„Nachdem Unser-Aller-Festival auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte, freuen wir uns, der Region Gifhorn mit der geplanten Ersatzveranstaltung ein kulturelles Lebenszeichen und unseren treuen Wegbegleitern ein großes Dankeschön zu senden“, sagt Rilana Sandelmann, Vorsitzende des Veranstalters „Kollektiv 4“. Auch Landrat und Schirmherr Andreas Ebel freut sich auf das Konzert und wird in der Mitteilung zitiert: „Zum einen bietet das Ambiente unseres Schlosses eine perfekte Kulisse für klassische Musik und den Auftritt eines Singer-Songwriters, zum anderen bringen wir uns damit beim Stammpublikum von Unser-Aller-Festival frühzeitig in Erinnerung und wecken sicherlich eine gewisse Vorfreude auf einen hoffentlich ungestörten Musikgenuss im Mai und Juni 2022.“

Karten werden nicht verkauft, sondern über die Förderer und Partner des Kulturfestivals verlost, wie der Veranstalter mitteilt. Weitere Informationen zur Verlosung finden Interessierte unter https://allerfestival.de/ersatzveranstaltung-rosengarten.html

Das Unser-Aller-Festival 2022

Die Termine: 26. Mai Afrob, Kultbahnhof, Gifhorn; 27. Mai Blond, Kultbahnhof; 27. Mai Jon Flemming Olsen, FBZ Grille, Gifhorn; 28. Mai Black River Delta, Kultbahnhof, Gifhorn; 28. Mai Roland Jankowsky, Stadthalle, Wittingen; 31. Mai Sound The Trumpet, Thomas-Kirche, Neudorf-Platendorf; 2. Juni Nicole Atkins, Klosterkirche Isenhagen, Hankensbüttel; 4. Juni Radio Doria, Schlosshof, Gifhorn; 5. Juni Spider Murphy Gang, Schlosshof, Gifhorn.

Tickets für Unser-Aller-Festival 2022 sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

