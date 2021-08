Kontrolle in Gifhorn In jedem Nagelstudio mindestens ein Schwarzarbeiter

Der Zoll hat am 24. und 26. August stichprobenweise die Arbeitsbedingungen und Bezahlung in Nagelstudios kontrolliert. In Gifhorn, Braunschweig und Wolfsburg wurde dabei in jedem der vier kontrollierten Geschäfte mindestens eine Person bei der Arbeit angetroffen, die sich nicht in Deutschland aufhalten oder arbeiten dürfte, teilt das Hauptzollamt Braunschweig mit. Nach Auskunft der Einsatzleiterin in der Region war allerdings ein Großteil der Beschäftigten gut auf die Kontrolle vorbereitet, zumindest gaben sie gut vorbereitete Antworten: Der Tag der Prüfung sei ihr erster Arbeitstag und bei den jeweiligen Betreibern handele es sich um zufällige Bekannte oder Freunde, die man besuche.

23 Nagelstudios kontrolliert

Hinweise auf Verstöße ergaben sich aber auch in den Kreisen Göttingen, Hameln und Hildesheim. Insgesamt wurden 23 Nagelstudios mit 47 Beschäftigten kontrolliert. In 16 Fällen liegen Hinweise auf Verstöße vor (ausländerrechtliche Verstöße: 7, Mindestlohnverstöße: 3, Schwarzarbeit: 3, sonstige: 3). Dort schließen sich weitere Maßnahmen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder der zuständigen Ausländerbehörden an, heißt es.

Ausländerrechtliche Delikte

Bei Prüfungen von Nagelstudios spielen meist ausländerrechtliche Delikte, aber auch Verstöße aus den Bereichen Sozialversicherungsrecht sowie Mindestlohn eine Rolle. Auffällig sei, dass es sich bei den Arbeitgebern und Beschäftigten oftmals um ausländische Staatsangehörige handele, die in den Nagelstudios angetroffenen würden und häufig gefälschte oder verfälschte Ausweispapiere bei sich trügen.

