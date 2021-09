Gifhorn sucht die größte und schönste Sonnenblume

Gifhorn. In der Innenstadt können Samen am Automaten gezogen werden. Nun sind Bürger gefragt, bis 15. September Fotos von ausgewachsenen Pflanzen zu schicken.

Seit Juni hängt ein Blumensamenautomat in der Gifhorner Fußgängerzone – und wird offenbar rege genutzt. Weit mehr als 1000 Kapseln mit Wildblumensamen und Sonnenblumenkernen seien mittlerweile entnommen worden, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gifhorn hervorgeht. Das FBZ Grille sucht nun die größte und schönste Sonnenblume, die dank des Automaten gewachsen ist.

Alle Interessierten sind aufgerufen, bis 15. September Fotos ihrer Sonnenblume an grille@

stadt-gifhorn.de zu senden. Das Gewinnermotiv wird dann im Rahmen des Weltkindertages am Montag, 20. September, ab 16.30 Uhr auf dem Gifhorner Marktplatz gekürt. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz zu unserem Blumensamenautomaten. Er ist so stark frequentiert, dass er laufend neu befüllt wird. Wir freuen uns auch, dass die Kapselrückgabe so gut funktioniert und die Kunststoffkugeln wieder an uns zurückgeschickt und so nachgefüllt werden können“, sagt Nadine Gaumert von der Grille.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Jetzt hoffen wir auf viele Foto-Einsendungen der Sonnenblumen. Vielen Dank, auch im Namen der Bienen und Insekten, die sich über unser blühendes Gifhorn besonders freuen werden.“

Eine Fotogalerie mit allen bisherigen Einsendungen wird online unter www.fbz-grille.de veröffentlicht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de