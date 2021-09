Jetzt doch: Auch Sassenburger Stimmzettel mit Druckfehler gültig

Dieses Bild zeigt Muster von Stimmzetteln für die Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen. In Gifhorn gab es wegen Druckfehlern in den vergangenen Tagen viel Aufruhr.

Nach Mitteilung der Niedersächsischen Landeswahlleiterin sind die Stimmzettel für die Kommunalwahl, die einen Druckfehler haben, entgegen der bisherigen Aussagen nicht von vornherein als ungültig zu werten, sondern sind bei der Auszählung zu berücksichtigen.

Die Stimmzettel für die Wahl des Kreistages für den Wahlbereich 6 – Gemeinde Sassenburg und Samtgemeinde Wesendorf – können daher bei der Auszählung der Wahl auch ausgewertet werden.

Der Kreiswahlleiter bittet allerdings die Briefwählerinnen und Briefwähler, die noch im Besitz ihrer Wahlunterlagen mit einem fehlerhaften Stimmzettel im Wahlbezirk 6 sind, dennoch diesen gegen einen fehlerfreien Stimmzettel zu tauschen, sofern dies möglich ist.

Der Fehler lag in falschen Ankreuzfeldern: So waren bei den Bewerbern Nr. 6 bis 11 der Bürger-Interessen-Gemeinschaft für Sassenburg/Wesendorf im Landkreis Gifhorn (B.I.G.-Sassenburg/Wesendorf) statt der erforderlichen drei Ankreuzfelder nur zwei vorhanden – obwohl nach Angaben des Kreises die Unterlagen richtig in den Druck gegangen seien. Daraufhin erklärte die Landeswahlleiterin schon abgegebene Stimmzettel zunächst für ungültig.

Das sagen Politiker im Landkreis:

Zu der Entscheidung haben auch einige Politiker Statements veröffentlicht. Philipp Raulfs, Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn, lobt diese Entscheidung. „Es wäre sehr problematisch gewesen, wenn die zahlreichen bereits abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler nicht gezählt hätten. Die vielen Telefonate und Gespräche in den letzten Tagen – auch von uns – waren zielführend. Die schwierige Lösungsfindung zeigt aber einmal mehr, dass die Briefwahl bei uns ein sicheres Verfahren zur Stimmenabgabe ist.“

Er appelliert an alle Parteien, den Wahlausschuss seine Arbeit aufnehmen lassen, „bevor mit frühzeitigen Ankündigungen der Wahlanfechtung weiter Unsicherheit geschaffen wird. Viele Menschen haben sich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie bewusst für eine Wahl per Brief entschieden und es wäre bitter, wenn dies bestraft würde. Nun haben wir eine Lösung gefunden, worüber ich wirklich sehr glücklich bin.“

Hartmut Vierig, Vizechef der AfD im Kreis Gifhorn, sagt, mit der Entscheidung sei „eine grundlegende Forderung der AfD Gifhorn erfüllt worden, die Beweggründe des Umschwenkens der Landeswahlleiterin bleiben aber im Dunkeln. Eine Begründung des Sinneswandels wurde nicht mitgeteilt.“ Und weiter: „Es ist davon auszugehen, dass Wähler, die die BIG wählen, insgesamt ihre 3 Stimmen der BIG geben und somit das prozentuale Stimmengewicht korrekt wiedergegeben wird am Wahltag und damit den Wählerwillen korrekt abbildet.“ Daher wolle die AfD wahrscheinlich auf eine Wahlanfechtung verzichten. „Die genaue Begründung der Landeswahlleiterin bleibt aber abzuwarten.“

Die AfD schlägt vor, künftig den Parteien die Stimmzettel vor Druckfreigabe zuzusenden, um Fehler zu vermeiden. „Darüber hinaus sollte eine gesetzliche Regelung zu solchen Fällen im Wahlgesetz aufgenommen werden.“

Auch die Grünen äußern sich. Die Landtagsabgeordnete Imke Byl zeigt sich erleichtert. „Dazu muss es aber nun auf jeden Fall eine Informationsoffensive in den betroffenen Gemeinden geben. Wir haben zuvor bereits Kontakt mit dem grünen Landesverband aufgenommen und uns rechtliche Unterstützung für den Fall erbeten, dass die Wahlergebnisse durch das Vorgehen von Landeswahlleitung und Landkreis verfälscht werden.“ Fehlerhafte Stimmzettel sind niedersachsenweit kein Einzelfall gewesen. „Umso unverständlicher, dass hier anscheinend keine einheitliche Rechtseinschätzung existiert und die Bürgerinnen und Bürger und die Kandidierenden so umso mehr verunsichert werden.“

Henrik Werner, Grünen-Kandidat für ein Bundestagsmandat, zufolge habe das Hin und Her über die Gültigkeit viel Schaden wie den Vertrauensverlust vieler Bürger angerichtet hätten. Es brauche daher größtmögliche Transparenz und rechtliche Einordnung vonseiten des Kreises und der Landeswahlleiterin, um das Vertrauen wiederzugewinnen. Um dieselben Probleme bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl 2022 zu vermeiden, fordern die Grünen den Landkreis auf, „schlüssig darzulegen, wie er solche schweren Fehler in Zukunft erfolgreicher ausschließen will.“

