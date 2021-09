Gifhorns Kreiswahlleiter bittet Bürger, wählen zu gehen

Kreiswahlleiter Thomas Walter ruft alle Wahlberechtigten im Landkreis Gifhorn dazu auf, bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, 12. September, ihre Stimme abzugeben – vor allem die Erstwählerinnen und Erstwähler, die ab 16 Jahren wählen dürfen.

„Wer nicht zur Wahl geht, überlässt die Entscheidung über die Zukunft anderen“, sagt Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter. „Gerade bei den Kommunalwahlen haben alle Wahlberechtigten die Möglichkeit, Einfluss auf die politischen Geschehnisse bei sich vor Ort zu nehmen.“ In diesem Jahr werden neben den Gemeinderäten, den Samtgemeinderäten und dem Gifhorner Kreistag auch der Landrat und die Samtgemeindebürgermeister gewählt.

35 Zuschauer können Wahlergebnisse im Rittersaal des Gifhorner Schlosses verfolgen

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Stimmzettel via Briefwahl müssen am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlleitung eingegangenen sein. Hier wird der Kreiswahlleiter unter anderem über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse der Kreistags- und Landratswahlen berichten, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter.

Die Kreiswahlleitung richtet am Wahlabend für alle Interessierten ab 18 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses ein Informationszentrum ein, maximal 35 Personen sind zeitgleich zugelassen. Sie müssen entweder genesen, geimpft oder negativ getestet sein. Es gilt die medizinische Maskenpflicht.

Stimmenauszählung auch online von Zuhause aus verfolgen

Die Wahlergebnisse sind aber auch abrufbar unter https://www.gifhorn.de/der-landkreis/wahlen/kommunalwahl/. Der „VoteManager“ hält alle Interessierten stets über die Entwicklungen der Kreistags- und Landratswahl auf dem Laufenden.

Das endgültige Wahlergebnis für die Landratswahl wird der Kreiswahlausschuss am Montag, 13. September, in seiner öffentlichen Sitzung feststellen. Das endgültige Wahlergebnis für die Kreistagswahl wird wiederum durch den Kreiswahlausschuss am Montag, 20. September, festgestellt.

