Polizei in Gifhorn Motorradfahrer wird bei Unfall in Gifhorn schwer verletzt

Ein Autofahrer und ein Motorradfahrer sind am Donnerstagmorgen kollidiert. Gegen

6.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Wilscher Weg in Richtung B 188. Beim

Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Wolfsburg übersah der Golf-Fahrer laut Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn einen 37-Jährigen, der auf der B 188 mit seinem Motorrad aus Gifhorn kommend in Richtung Hannover fuhr.

Der Motorradfahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 37-Jährige schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B 188 in Fahrtrichtung Wolfsburg für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

red

