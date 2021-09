Bürger beklagen sich und die Stadtverwaltung ist ihrerseits nicht einverstanden mit der Umsetzung der Oberflächenbehandlung von sieben Straßen im Stadtgebiet wie hier an der Potsdamer Straße.

Gifhorn. Die Stadt will die Arbeit einer Firma an mehreren Stellen nicht akzeptieren. Grundsätzlich sei das Prinzip aber in Ordnung.