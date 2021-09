Juniorwahl in der Sally-Perel-Realschule Meinersen: Die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs wählten am Mittwoch ihre Direktkandidatin oder Direktkandidaten für den Bundestag. Landkreisweit beteiligten sich an der Juniorwahl neun Schulen, darunter die Gymnasien in Meine und Meinersen, die IGS Gifhorn und IGS Sassenburg sowie die Realschule Calberlah.