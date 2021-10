Gifhorner drängt mit PKW anderes Auto von Straße ab

Zu einer Unfallflucht nach einem – wie die Polizei mitteilt – dreisten Fahrmanöver kam es am Freitagnachmittag an der sogenannten Dragenkreuzung. Mehrere Fahrzeuge wollten demnach von der Kreisstraße 114 nach links auf die Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn abbiegen. Die Ampel zeigte grün und die ersten Autos fuhren los. Als ein PKW Probleme beim Anfahren hatte, sei ein anderer Wagen, der noch weiter hinten in der Schlange stand, auf die Gegenfahrbahn und links an wartenden Fahrzeugen und der Verkehrsinsel vorbeigefahren, um auf die B 188 zu gelangen. Inzwischen, so die Polizei, war allerdings auch der erste Wagen angefahren und sei beim ordnungsgemäßen Einfahren auf die Bundesstraße von dem anderen PKW nach rechts gedrängt worden. Die 45-jährige Fahrerin sei daraufhin von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild gestoßen.

Polizei schnappt mutmaßlichen Unfallfahrer

Der vermeintliche Unfallverursacher sei Richtung Gifhorn weitergefahren und kurz darauf von der Polizei gestoppt worden. Gegen den Fahrer, einen 33-jährigen Gifhorner, sei ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in Meine. Ein 76-Jähriger parkte seinen weißen PKW dort laut Polizei in der Nähe des Haupteingangs. Als er etwa 15 Minuten später wieder zu seinem Wagen zurückgekommen sei, sei der an der vorderen rechten Fahrzeugseite an Kotflügel und Stoßfänger beschädigt gewesen. Diese könnten sowohl von einem Fahrzeug, als auch von einem Einkaufswagen stammen, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise: (05304) 91230.

Fußgänger wird in Meine angefahren

Ein 53-jähriger Fußgänger ist Samstagmittag auf der Gifhorner Straße in Meine verletzt worden. Ein 16-Jähriger überholte laut Polizei mit seiner KTM eine Fahrzeugschlange, die sich auf der Gifhorner Straße gebildet hatte. Plötzlich sei der Mann zwischen einem LKW und einem PKW auf die Mitte der Fahrbahn getreten. Der 16-Jährige habe den Zusammenprall trotz sofortiger Bremsung nicht verhindern können. Das Leichtkraftrad wurde beschädigt, der 16-Jährige blieb unverletzt, heißt es. Für die Unfallaufnahme sei die Straße voll gesperrt worden. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de