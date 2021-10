Gifhorner rast mit 69 km/h durch Tempo-30-Zone

Die Polizeiinspektion Gifhorn hat am 13. Oktober an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Autofahrer kontrolliert. (Symbolfoto)

Die Polizeiinspektion Gifhorn hat am Mittwoch an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Autofahrer kontrolliert. 132 Geschwindigkeitsüberschreitungen und acht weitere Verstöße stellten die Polizisten bis 12.15 Uhr fest, wie die Polizei mitteilt. Der Großteil liege zwar im Verwarngeldbereich, dennoch müssten einige Verkehrsteilnehmer auch mit empfindlichen Bußgeldern, Punkten im Fahreignungsregister und Fahrverboten rechnen.

Fünf Fahrer wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 161 km/h im Bereich einer 80er-Strecke gemessen

Zwischen 5.50 und 6.30 Uhr wurden drei Autos mit mehr als 81 km/h auf der Braunschweiger Straße und der Wolfsburger Straße gemessen. Neben 160 Euro Bußgeld müssen sich die Fahrer auf vierwöchige Fahrverbote einstellen. Vor einer Schule fuhr ein Gifhorner mit seinem Audi 69 km/h. Da eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt, werde ihn das Foto voraussichtlich 320 Euro kosten. Hinzu kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot. Fünf Fahrer wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 161 km/h im Bereich einer 80er-Strecke auf der B 4 in Höhe Gamsen gemessen. Der Spitzenreiter aus Gifhorn war mit seinem VW Passat doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs und wird nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen müssen. 18 weitere Fahrer, die in diesem Bereich gemessen wurden, erwarten Bußgelder von bis zu 120 Euro und jeweils ein Punkt im Fahreignungsregister.

