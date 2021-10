Zwei Fälle von Unfallflucht in Gifhorn – Polizei sucht Zeugen

In zwei Fällen haben in Gifhorn Unfallverursacher die Flucht ergriffen.

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Zu einem Parkplatzunfall kam es am Donnerstag, 7. Oktober, teilt die Polizei mit. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Hyundai Tucson, der auf dem Parkplatz der Volksbank im Steinweg abgestellt war. An dem SUV entstand ein Schaden in Höhe von 2300 Euro.

Statt Personalien auszutauschen – Fahrerin ergreift die Flucht

Am selben Donnerstag kam es noch zu einer anderen Unfallflucht in der Rockwellstraße in Gifhorn. Die Fahrerin eines weißen Kleinwagens touchierte im Vorbeifahren einen abgestellten VW Caddy, heißt es weiter. Die Frau hielt kurz und gab an, auf einem angrenzenden Betriebshof die Personalien austauschen zu wollen. Allerdings hielt sie sich nicht daran und verließ den Unfallort.

Die Frau wird als 60 bis 65 Jahre alt und untersetzt beschrieben. Sie hat blonde, etwa schulterlange Haare und spricht hochdeutsch. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen zweitürigen VW Polo. Zeugen und Hinweisgeber beider Fälle werden gebeten sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

