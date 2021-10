Gifhorn. Die Tat ereignete sich am Laubberg. Der 47-jährige Täter konnte nur 20 Minuten später gefasst werden. Er trug die Waffe noch bei sich.

Nach lebensgefährlichen Schüssen auf einen 45-Jährigen am Mittwochnachmittag (20.10.2021) ermittelt die Spurensicherung der Gifhorner Polizei im mutmaßlichen Tatumfeld in den Straßenzügen Am Wasserturm und Am Laubberg in Gifhorn. Die Straße Am Wasserturm ist zwischen Einmündung Braunschweiger Straße und DRK-Zentrum mit Flatterband abgesperrt.

Schüsse in Gifhorn

Gifhorn: Mann schießt auf 45-Jährigen – lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 45-Jähriger am Mittwoch per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus außerhalb von Gifhorn geflogen worden, nachdem er von einem 47-Jährigen angeschossen wurde.

Nach Angaben der Polizei erhielten die Beamten gegen 13.45 Uhr einen Notruf: eine verletzte Person in der Straße Am Wasserturm in Gifhorn. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Polizeisprecher Christoph Nowak, dass der Notruf von einem Beamten der Polizei abgesetzt wurde, der außer Dienst war und vor Ort auf den Mann traf.

Erste Polizeikräfte am Ort bestätigten Schussverletzungen bei dem Mann, der noch ansprechbar war. Sofort wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet und die Fahndung nach dem Täter aufgenommen. Der Polizei gelang es, einen 47-Jährigen schon 20 Minuten später in Tatortnähe festzunehmen. Der Mann hatte die Waffe noch bei sich. Er wird derzeit in Gifhorn vernommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, über Motivlage und weitere Hintergründe könne die Polizei derzeit noch nichts sagen.

Der Tatort wurde zunächst weiträumig abgesperrt, die Kriminaltechnik ist derzeit noch vor Ort.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Haftbefehl

Laut Polizeisprecher Nowak ist ein Haftbefehl noch nicht beantragt, da die Entscheidung darüber in der Zuständigkeit der Staatsanwalt Hildesheim liegt. Die Einsatzkräfte aus Gifhorn hätten spontan reagiert: Sie seien ausgebildet für Rettungsmaßnahmen und Fahndung. Auf Spezialkräfte aus Hannover zu warten, hätte zu lange gedauert. Spekulationen über eine Festnahme in der Straße im Freitagsmoor wollte die Polizeiinspektion Gifhorn nicht bestätigen.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

