Gifhorn. Er randaliert im Hüttenweg und am Schillerplatz. Gegenüber der Polizei verhält er sich aggressiv. Blutproben werden entnommen.

Die Polizei Wolfsburg musste eine Frau in Gewahrsam nehmen, die einem Platzverweis auf dem Klinikum-Gelände nicht nachgekommen war.

Kriminalität 24-Jähriger begeht in Gifhorn mehrere Straftaten

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntagmorgen einen Mann, der immer wieder gegen ein Grundstückstor im Hüttenweg trat und dieses beschädigte. Ein weiterer Zeuge habe beobachtet, wie der Mann gegen einen Zigarettenautomaten am Schillerplatz trat und mit dem Fahrrad in Schlangenlinien davonfuhr, teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit.

Der 24-Jährige beleidigt und bedroht die Polizisten und beschädigt den Streifenwagen

Die Beamten hätten den 24-Jährigen im Elbinger Weg antreffen können. Er sei aggressiv gewesen, habe die Polizisten beleidigt und bedroht, zudem den Streifenwagen durch einen Fußtritt beschädigt. Er sei in Gewahrsam gekommen. Da der Verdacht auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum vorgelegen habe, seien Blutproben entnommen worden. Er müsse sich mehreren Strafverfahren stellen.

