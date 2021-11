Gifhorn. Mit 110 Neuinfektionen bleibt Gifhorn Sorgenkind. Auf Platz der besorgniserregendsten Werte in unserer Region ist mittlerweile Salzgitter gerückt.

In weiteren Schulen des Landkreises Gifhorn gab es jetzt positive Coronafälle.

Corona-Inzidenz extrem hoch 7-Tage-Inzidenz schießt am Mittwoch in Gifhorn auf 245,4

Erschreckend hohe Werte bei den Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz veröffentlichte der Kreis auch am Mittwoch. Bei 110 neuen Fällen schießt die Zahl der bisher Infizierten auf inzwischen 8.632. Die 7-Tage-Inzidenz explodiert förmlich und erreicht mit 245,4 (+ 27,0) einen Rekordwert. Tagelang rangierte der Landkreis regionsweit auf Platz der höchsten Werte in unserer Region, erreichte kurzzeitig sogar den Spitzenplatz in ganz Niedersachsen. Inzwischen ist Gifhorn abgelöst von Salzgitter, wo eine Inzidenz von 292,7 herrscht.

435 Gifhorner haben sich in den zurückliegenden sieben Tagen angesteckt. 201 Menschen starben bisher an oder mit dem Coronavirus.

Die Zahlen auf einen Blick: https://www.gifhorner-rundschau.de/gifhorn/kreis/article228721517/corona-gifhorn-inzidenz-lockerungen-regeln-maskenpflicht.html

Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,6 (- 0,1), die Intensivbettenbelegung beträgt 6,6 Prozent (+ 0,5)- Laut Divi-Intensivregister liegen sechs Patienten auf der Intensivstation, zwei müssen beamtet werden.

Neben dem Michaelisheim in Brome ist jetzt auch das Haus Triangel mit einer infizierten Person betroffen. An den Gifhorner Schulen IGS (1 Fall), BBS I (1), Wilhelm Busch-Schule (3), Gebrüder-Grimm-Schule (1) sowie am Philipp-Melanchthon Gymnasium Meine (1), der DRK-Kita Wesendorf (1) und der IGS Sassenburg (2) gibt es weitere Infektionen.

dak

