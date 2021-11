Gifhorn. Der spärlich bekleidete 64-Jährige sorgte am Montag am Magdeburger Ring für Aufsehen. Zwei Strafverfahren gegen ihn sind eingeleitet worden.

Für einen aufsehenerregenden Zwischenfall sorgte am Montagabend ein 64-jähriger Mann in Gifhorn.

Polizei in Gifhorn

Polizei in Gifhorn Alkoholisierter und blutender Mann randaliert in Gifhorn

Anwohner haben am Montagabend den Rettungsdienst gerufen, nachdem sie auf einem Parkplatz am Magdeburger Ring ein Mann gesehen hatten, der trotz einer Temperatur von vier Grad teils spärlich bekleidet war, zudem alkoholisiert und er wies eine Platzwunde am Kopf auf. Als die Sanitäter später eintrafen, schlug er einen der Helfer gegen die Brust, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Kreis Gifhorn:

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den informierten Polizeibeamten war der Mann aus vergangenen Einsätzen bekannt. Als sie ihm das Messgerät für eine Atemalkoholkontrolle hinhielten, schlug er zweimal auf den Arm eines Beamten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und zunächst im Krankenhaus einem Arzt vorgestellt. Da eine stationäre Aufnahme nicht nötig war, wurde der 64-Jährige in die Polizeidienststelle gebracht. Auch dabei wehrte er sich und beleidigte die Beamten fortwährend. Gegen den Mann wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de