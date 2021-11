Im Landkreis Gifhorn gilt ab Mittwoch Warnstufe 2

Die Fußgängerzone in Gifhorn am 18. November.

Gifhorn. 52 Neuinfektionen meldet der Landkreis Gifhorn am Montag. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 9.481 Leute infiziert. 500 Gifhorner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

Weitere Fälle in Schulen, Kitas sowie in Alten- und Pflegeheimen

Die 7-Tage-Inzidenz springt auf 282,1 (+ 14,6). Die Zahl der Toten hatte sich am Wochenende auf 209 erhöht. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 7,4 (+ 0,2), die Intensivbettenbelegung beträgt 9,4 Prozent (+ 0,9). 15 akute Corona-Fälle gibt es derzeit in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn, darunter sind zwei neue hinzugekommen. Betroffen sind das Seniorendomizil Drömling in Rühen und das Pflegeheim für Volljährige in Schwülper.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An der Oberschule Papenteich wurden drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet, eine Gruppe muss in Quarantäne. An der Gifhorner Dietrich-Bonhoeffer-Realschule hat es eine Person erwischt, an der Grundschule Meine zwei.

Aufgrund von Corona-Fällen wird die Betreuung in den Kindertagesstätten Jembke und Weyhausen sowie im Hort Jembke bis zunächst 3. Dezember ausgesetzt. Das teilt die Samtgemeinde Boldecker Land mit. Positiv getestet wurden sowohl Kinder als auch Erzieher. „Die Samtgemeinde Boldecker Land sieht diese Maßnahme aufgrund der aktuellen Situation als zwingend notwendig an“, wird Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff in der Mitteilung zitiert. Die Eltern reagierten darauf verständnisvoll, so die Verwaltung.

Ab Mittwoch gilt 2G+ in Innenräumen

Weil der Leitindikator „Hospitalisierung“ am Montag den fünften Werktag in Folge seinen Schwellenwert von 6 überschritten hat und die Zahl der Neuinfizierten schon lange über 100 liegt, gilt ab Mittwoch, 1. Dezember, Warnstufe 2. Wesentliche Verschärfung ist, dass nun in vielen Bereichen wie Restaurants und Fitnessstudios in Innenräumen die 2G-plus-Regel (Außenbereiche 2G-Regel) gilt. Damit müssen Geimpfte oder Genesene nur mit negativem Coronatest rein – ein Schnelltests oder Selbsttest nur unter Aufsicht). 2G-plus gilt auch für Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünfte mit mehr als 15 simultanen Teilnehmern (maximal 1.000) in geschlossenen Räumen sowie konsequent auf Weihnachtsmärkten – egal ob in Buden oder draußen.

Impfangebote: Zwei Stunden Wartezeit einplanen

Die Kreisverwaltung teilt derweil auf ihrer Homepage mit, dass für die Impftermine am Montag, 29. November, im Dorfgemeinschaftshaus Kästorf (8-12 Uhr), am Dienstag, 30. November, im Kultbahnhof Gifhorn (14-18 Uhr) und am Mittwoch, 1. Dezember, in der Okerhalle in Groß Schwülper (11-15 Uhr) nicht ausreichend Impfstoff von Biontech zur Verfügung stehen, weil die Lieferungen gekürzt wurden. Die Lücke könne aber mit dem Impfstoff von Moderna geschlossen werden. Ab dem 30. November wird auch wieder der Impfstoff von Johnson&Johnson verimpft.

Und hier können Sie sich in den kommenden Tagen noch impfen lassen:

7. Dezember: 10.30 bis 16 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen. 9. Dezember: 9 bis 15 Uhr Kulturzentrum Meinersen. 16. Dezember: 12 bis 16 Uhr Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine. 21. Dezember: 12 bis 16 Uhr Sporthalle Rühen. Da keine individuellen Termine vergeben werden, müssen Impfwillige spontan vorbeikommen – und damit bis zu zwei Stunden Wartezeit in Kauf nehmen.

Dorfgemeinschaftshaus Croya reaktiviert – jetzt 7 Schnellteststationen im Landkreis verfügbar

Der Landkreis Gifhorn hat inzwischen das Dorfgemeinschaftshaus Croya in der Schulstraße 3 für Schnelltests reaktiviert. Wie auf der Homepage nachzulesen ist, wurde es am vergangenen Sonntag außerplanmäßig von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Seit Montag sind die Öffnungszeiten nun montags bis donnerstags sowie sonntags von 16 bis 19 Uhr. Freitag und Samstag ist geschlossen. Termine können vereinbart werden unter 0174/7103744.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de