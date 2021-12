Corona an Gifhorns Schulen und Kitas, Besuchsverbot im Helios

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Gifhorn wächst und wächst. Am Mittwoch meldete die Verwaltung auf Basis der vom RKI veröffentlichten Fallzahlen 67 Neuinfektionen. In Summe haben sich damit bisher 9555 Gifhorner angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 260,7 (- 10,7). Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 7,3 (- 0,3), die Intensivbettenbelegung beträgt 9,9 Prozent (+ 0,2).

Am Mittwoch meldete der Landkreis etliche Infektionen an Schulen und Kitas. So haben sich am Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasium, an der IGS Gifhorn und der Grundschule Rühen jeweils zwei Personen infiziert. An der Margret-und-Rolf-Rettich-Schule in Vordorf, der Oberschule Papenteich sowie an den Gifhorner Einrichtungen Wilhelm-Busch-Schule, Astrid-Lindgren-Schule und BBS II betrifft es jeweils eine Person. Auch in der Kita Lagesbüttel und der Kita Hillerse/Dalldorf gab es je einen Fall.

Helios-Klinikum behandelt immer mehr Corona-Patienten – und zieht Reißleine für Besucherverkehr

Derweil zieht das Helios-Klinikum in Gifhorn die Notbremse und verhängt ab Freitag, 3. Dezember, ein allgemeines Besuchsverbot. Hintergrund ist die hohe Inzidenz, zum anderen gibt es immer mehr Covid-Patienten. Aktuell werden 19 Corona-Patienten auf der Normal- und 5 auf der Intensivstation behandelt. Die Entscheidung zum Besuchsverbot sei nicht leicht gefallen, aber zwingend notwendig, bedauert Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn in der Mitteilung. Der Publikumsverkehr und damit das Ansteckungsrisiko für Patienten und Mitarbeiter müsse reduziert werden.

Ausgenommen vom Besuchsverbot sind werdende Väter, Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren und gesetzliche Betreuer, müssen sich aber stets bei der Infozentrale melden und eine FFP2-Maske tragen. An der Infozentrale erhalten sie Auskunft, ob der Patient besucht werden darf oder nicht.

Zudem müssen sie einen negativen Schnelltest vorweisen, den das Helios zur Verfügung stellt. Patienteneigentum (Kleidung, Hilfsmittel o.ä.), das dringend benötigt wird, kann jederzeit an der Infozentrale abgegeben werden.

dak/red

