Klärwerk in Weyhausen ist nach 58 Jahren Geschichte

58 Jahre nach Inbetriebnahme wurde das Klärwerk in Weyhausen am 7. Dezember endgültig stillgelegt. Das Schmutzwasser des Boldecker Landes wird ab jetzt in Brackstedt am Stahlberg aufbereitet. Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff /rechts) drückt in Anwesenheit von Gerhard Meier, Vorstand der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB), den roten Buzzer.

Dennis Ehrhoff drückt den roten Buzzer – und läutet zusammen mit Gerhard Meier einen historischen Moment ein. Denn mit diesem Zeichen wurde am Mittwoch die Kläranlage in Weyhausen nach 58 Jahren endgültig stillgelegt. Nachdem die Gemeinden Jembke und Bokensdorf schon lange an das Klärwerk Wolfsburg am Stahlberg in Brackstedt angeschlossen sind, wird nun auch das Schmutzwasser aus Tappenbeck, Weyhausen und Osloß dort aufbereitet.

Klärwerk Weyhausen war technisch und personell Sorgenkind

Eigentlich sind nur 40 Jahre Laufzeit die Regel. Laut Meier vom Vorstand der WEB entwickelte sich das 1963 errichtete und 1982 erweiterte Klärwerk am Iffiegarten in Weyhausen trotz Sanierung vor allem in den letzten Jahren aus technischer Sicht immer weiter zum Sorgenkind.

Damit das Schmutzwasser auch bis nach Brackstedt fließen kann, wurden kilometerlange Druckleitungen (inklusive Parallelleitungen) umgebaut und ergänzt sowie neue Anlagen errichtet werden. Dazu gehörte unter anderem den Bau einer neuen Schmutzwasserleitung von Tappenbeck nach Warmenau und eines neuen Hauptpumpwerks in Tappenbeck oder die Errichtung eines neuen Druckleitungssystems vom Kläranlagengelände aus bis nördlich der B 188.

Alte Klärteiche dienen als Regenrückhaltebecken im Falle von Starkregenereignissen

Die Leitungen wurden weitgehend unterirdisch gelegt. Dennoch: „Es ist genauso kompliziert wie ein Straßennetz mit Ampelschaltungen. Heute geht nichts mehr ohne Elektronik, sagte Meier. 6500 Einwohner haben das jetzt stillgelegte Klärwerk zuletzt genutzt. Die geeignetste Trasse zu finden, sei äußerst kompliziert und aufwendig gewesen, sodass Entwürfe mehrfach verworfen wurden. 2015 hatte der Samtgemeinderat die Stilllegung beschlossen. Als damaliger Bauamtsleiter hatte Dennis Ehrhoff die Anfänge begleitet. „Dass ich nun zu Ende bringen kann, was ich angefangen habe, ist reiner Zufall“ sagte Ehrhoff in seiner neuen Funktion als Samtgemeindebürgermeister.

Die Liegenschaft des Klärwerks, die der Samtgemeinde gehört, soll in Lagerräume umgewandelt werden. Die beiden verbliebenen, insgesamt 6000 Kubikmeter großen Klärteiche fungieren künftig vorrangig als Hochwasserrückhaltebecken.

Win-Win-Situation für Boldecker Bürger und die WEB

4,5 Millionen Euro haben die Umbaumaßnahmen für den Anschluss an den Standort Brackstedt gekostet. Ein Neubau in Weyhausen hätte zwar in etwa gleichviel gekostet, hätte aber deutlich weniger Vorteile gehabt – auf beiden Seiten. Meier sprach von einer Win-Win-Situation: Denn für die WEB bedeutete dieser Schritt eine bessere Auslastung der bestehenden Anlagen. Effizienz ist hier das Stichwort.

Zum anderen sei die Reinigungsleistung des dortigen Großklärwerks deutlich besser als in Weyhausen. Gewässerschädliche Stoffe wie Stickstoff und Phosphor werden am neuen Standort auf dem Stahlberg rein biologisch und deutlich wirkungsvoller entfernt. „Die Kläranlage auf dem Stahlberg verfügt zudem über Anlagen zur Energierückgewinnung aus den im Reinigungsprozess anfallenden Klärschlämmen.“ Weiterer Vorteil sind die Kosten: Die WEB habe weniger Aufwand, sodass sich die Abwassergebühren für die Einwohner des Boldecker Landes wahrscheinlich noch länger stabil halten ließen.

