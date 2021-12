Gifhorn. Weitere Stationen in Brome, Calberlah, Didderse & Co. sind im Gespräch. Derweil wurden bei Kontrollen in Betrieben schon Verstöße moniert.

11.04.2021, Sachsen-Anhalt, Wernigerode: Franz Greulich testet in einer Corona Schnellteststation eine Besucherin aus Spanien. Im Harz können in ausgewählten Orten mit einem niedrigen Inzidenzwert Restaurants und Cafes ihre Außengastronomie für einen Modellversuch öffnen. Vorraussetzung für die Gäste ist die Vorlage eines negativen Corona Schnelltest. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Testzentren in Gifhorn wachsen Weitere Testzentren in Rühen, Westerbeck und Meinersen eröffnet

Der Landkreis Gifhorn weitet seine Schnelltestmöglichkeiten immer stärker aus – und hat jüngst drei neue Teststationen an den Start gebracht. Seit kurzem hat die Gemeinde Sassenburg wieder ein eigenes Testzentrum – und zwar in der Bürgerbegegnungsstätte Westerbeck. an der Hauptstraße 54. „Dies bedeutet eine große Erleichterung für die wohnortnahe und kostenlose Testung der Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Bürgermeister Jochen Koslowski. Den Betrieb übernimmt laut Mitteilung die Ilios GmbH, die bereits Teststationen in Wolfsburg und Ehra betrieben hat. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr. Termine müssen vorher nicht vereinbart werden.

Gleiches gilt für den neuen Standort in Rühen: Im Sportheim des SV Blau-Weiß Rühen an der Giebelstraße 56 können sich Bürger montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr kostenlos testen lassen.

In Meinersen gibt es im Gebäude der Physiotherapie-Praxis Gerkens, Am Marktplatz 12, montags bis sonntags von 7 bis 19 Uhr kostenlose Testmöglichkeiten. Hier ist jedoch eine Anmeldung für einen Termin unter www.testzentrum-gifhorn.de notwendig.

Weitere Teststellen sind laut Kreisverwaltung in Brome, Calberlah, Didderse, Gifhorn, Weyhausen und Wittingen geplant. In der Begenungsstätte UnserAllerOrt in der Neuen Straße 12 in Weyhausen wird auch an Heiligabend sowie den beiden Weihnachtsfeiertagen getestet. Bürger können von 10 bis 13 Uhr vorbeikommen.

Verstöße gegen Maskenpflicht, Testnachweis und Kontakterhebung

Ob Bürger auch immer einen negativen Test dabei haben, wenn sie sich unter der geltenden 2G-plus-Regelung in geschlossenen Räumen aufhalten, und ob Gewerbetreibende auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen achten, davon machten sich Mitarbeiter der Kreisverwaltung und der Polizeiinspektion Gifhorn jüngst ein eigenes Bild. Ziel der Kontrollen sei vor allem gewesen, Aufklärungsarbeit zu leisten und Gewerbetreibende über die seit 1. Dezember geltenden Vorschriften der Warnstufe 2 zu informieren. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der . Dabei stellten sie auch einige Verstöße fest, wie der Landkreis mitteilt.

So verstießen beispielsweise sowohl einige Gäste als auch das Personal gegen die Maskenpflicht. Zudem war die Kontaktdatenerhebung unvollständig oder fehlte ganz. In einem Fall hatte eine Person keinen gültigen negativen Testnachweis dabei, bei einem anderen Gast fehlte der 2G-Plus-Nachweis sogar ganz. Beide mussten das Lokal verlassen. Dort seien laut Kreis auch keine Kontaktdaten erhoben worden, was nach dem Hinweis der Kontrollierenden aber vor Ort gleich nachgeholt worden sei.

Bei Erstverstößen werden die Betreiber noch verwarnt und müssen die Mängel sofort bereinigen. Wer weiterhin gegen Auflagen verstößt, dem kann ein Bußgeld drohen. Hierfür wurde der Bußgeldkatalog vom Land Niedersachsen in der vergangenen Woche angepasst

Hier können sich Gewerbetreibende über aktuell geltende Regelungen informieren

Der Kreis werde auch weiterhin Kontrollen machen. In diesem Zusammenhang appelliert sie an alle Gewerbetreibenden, sich an die Infektionsschutzmaßnahmen zu halten und regelmäßig über Änderungen zu informieren. Umfangreiche Merkblätter stehen auf der Homepage des Landkreises Gifhorn. Außerdem werden telefonisch unter (05371) 82255 oder (05371) 82321 sowie per E-Mail an gewerbeangelegenheiten@gifhorn.de Auskünfte erteilt.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Lage in der Region

