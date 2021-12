Gifhorn. In Gamsen ist das neue Mehrzweckgebäude fertiggestellt. 5,3 Millionen Euro hat es gekostet. Die Stadt Gifhorn plant noch weitere Bauarbeiten.

Mehrzweckgebäude Ganztagsbereich, neue Mensa und Krippe in Gamsen fertig

Das neue Mehrzweckgebäude mit Mensa, Ganztagsbereich und Kinderkrippe an der Wilhelm-Busch-Schule ist laut Mitteilung der Stadt Gifhorn bereits zum Beginn des aktuellen Schuljahres in Gamsen in Betrieb gegangen. Eine Einweihungsfeier habe es pandemiebedingt nicht gegeben, daher trafen sich Bürgermeister Matthias Nerlich und Ortsbürgermeister Dirk Reuß nun im kleinen Kreis mit Beteiligten vor Ort, um sich ein abschließendes Bild vom fertiggestellten Areal zu machen.

„Der Neubau bietet einen echten Mehrwert für den Ortsteil Gamsen. Vor Ort werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten gebündelt, und so konnten wir die Betreuungsqualität in Gamsen nochmals steigern“, wird Bürgermeister Matthias Nerlich zitiert.

Rektorin freut sich über verbesserten Ganztagsbereich der Schule

Rektorin Anja Gräter freut sich ebenfalls über den Neubau: „Wir bieten seit 2016 ein Ganztagsangebot, welches inzwischen von mehr als der Hälfte der Familien gerne angenommen wird. Bisher hat die Betreuung in den Klassenräumen stattgefunden. Nun sind wir sehr froh, dass den Kindern Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die dem Anspruch einer Ganztagsbetreuung gerecht werden.“

Das neue Gebäude teilt sich in zwei Bereiche auf. Im zweigeschossigen Teil finden im Erdgeschoss zwei Krippen-Gruppen der Kita DRK Gamsen Platz. Rund 370 Quadratmeter stehen hier inklusive der Nebenräume für die Betreuung von 30 Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren zur Verfügung. Im Obergeschoss ist der neue Ganztagsbereich der Wilhelm-Busch-Schule untergebracht.

Verschiedene Räume stehen zur Gestaltung der freien Zeit zur Verfügung

Entsprechend den Bedürfnissen der Kinder stehen in der Wilhelm-Busch-Schule seit diesem Schuljahr verschiedene Räume zur Gestaltung der freien Zeit zur Verfügung, darunter ein Bewegungsraum, multifunktionale Räume mit Leseecke, Gesellschaftsspielen und Lego, ein Werkraum, ein Kreativraum und ein Ruheraum.

Direkt daneben befindet sich im eingeschossigen Gebäudeteil die neue Mensa. Diese wird ebenfalls von Schule und Kita geteilt. Auf einer Fläche von rund 260 Quadratmetern verteilt sich ein großer Speisesaal mit Platz für 100 Kinder, eine Küche sowie Nebenräume. Nach dem Cook&Chill-Verfahren werden den Kindern hier täglich warme und hochwertige Gerichte zur Auswahl angeboten.

Bauzeit verlängerte sich durch massiven Wasserschaden

Die Bauzeit betrug rund zwei Jahre und wurde durch einen massiven Wasserschaden verzögert, der im vergangenen Jahr bei der Installation des Haus-Wasseranschlusses auftrat. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5,3 Millionen Euro.

Perspektivisch werden die elektrischen Anlagen, Fluchtwege und barrierefreie Sanitäranlagen verbessert. Auch sollen Sporthalle und Dorfgemeinschaftshaus modernisiert werden.

red

