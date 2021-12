Inzidenz steigt im Kreis Gifhorn nach Weihnachten auf 128,1

Die 7-Tage-Inzidenz steigt nach den Weihnachtsfeiertagen drastisch an – und zwar um 36,1 Punkte auf aktuell 128,1. Wie der Landkreis Gifhorn am Montag mitteilt, seien die Fallzahlen der zurückliegenden Feiertage am Sonntag gebündelt an das Robert-Koch-Institut übermittelt worden, was den drastischen Anstieg der Inzidenz erkläre. 71 Neuinfektionen wurden ermittelt, sodass die Zahl derer, die sich seit Ausbruch der Pandemie bisher infiziert haben, auf 10.957 wächst.

Auch um Neujahr herum liegen Fallzahlen sind immer aktuell vor

In diesem Zusammenhang weist der Kreis bei der Interpretation der Fallzahlen daraufhin, dass auch in der Zeit um den Jahreswechsel weniger getestet und die Daten nicht in der Regelmäßigkeit wie sonst gemeldet würden.

Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 232. In den zurückliegenden drei Tagen kamen 108 Tests hinzu. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,1 (- 0,1), die Intensivbettenbelegung bei 9,1 Prozent (- 0,3). Fünf Neuinfektionen gibt es in der Seniorenresidenz „An den Meerwiesen“ in Schwülper und im Seniorendomizil Hankensbüttel. Zudem hat es in der Kita Leiferde II eine Person erwischt.

dak/red

