Unbekannte stehlen mehrere hundert Liter Diesel in Gifhorn

In den vergangenen Nächten entwendeten unbekannte Täter mehrmals Kraftstoff aus zwei LKW. Das teilt die Polizei mit. Die Täter schlugen im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag, von Freitag auf Samstag und von Sonntag auf Montag zu. Betroffen sei ein Landwirt an der Dorfstraße in Repke. Aus den Tanks der abgestellten LKW wurden mehrere hundert Liter Diesel abgesaugt, der entstandene Schaden liegt bei über 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter (05832) 979340 an die Beamten in Hankensbüttel zu wenden.

Bremslicht bringt Polizei auf die Spur – 36-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren

Weil das Bremslicht defekt war, stoppten zwei Beamte der Polizei Gifhorn am Sonntagabend auf der Bundesstraße B188 bei Gifhorn einen Mitsubishi. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte, zudem war der Fahrer mit 1,83 Promille deutlich alkoholisiert und darf aktuell wegen einer Sperrfrist in Deutschland kein Auto fahren. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun nicht nur einem, sondern gleich mehreren Strafverfahren stellen.

Unbekannte begehen auf Gifhorner Supermarkt-Parkplätzen Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Magdeburger Ring kam es am vergangenen Samstag, wie die Polizei mitteilt. Gegen 11.45 Uhr stelle der Geschädigte seinen weißen VW-Polo auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 12.30 Uhr wieder zum Auto kam, bemerkte er Lackschäden an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Den Spuren nach ist das Fahrzeug der verursachenden Person in rot lackiert. Die Gifhorner Polizei sucht nun nach Zeugen dieser Unfallflucht.

Bereits am vergangenen Montag, am Nachmittag des 7. Februar, kam es laut Polizei auf dem Kaufland-Parkplatz zu einem weiteren Verkehrsunfall. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen VW-Touran gegen 12.15 Uhr etwa in der Mitte des Parkplatzes abgestellt. Als sie gegen 13.00 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, entdeckte sie Kratzer im Stoßfänger und Kotflügel des VW. Auch in diesem Fall sucht die Gifhorner Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Die Polizei Gifhorn bittet Zeugen sich unter (05371) 9800 zu melden.

