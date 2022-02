Es ist entschieden: Am 16. Februar 2022 beschloss der Rat Jembke, dass der Glascontainer in der Straße Am Kamp entfernt wird. Die Verwaltung will versuchen, einen Alternativstandort auf dem Edeka-Parkplatz zu erwirken. Anwohner und viele Bürger aus dem Dorf hatten sich in einer Unterschriftenliste dafür ausgesprochen, dass der Container wegkommt, weil sich die Menschen nicht an die Einwurfzeiten hielten und ständig Scherben drum herum liegen.