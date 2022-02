Nabu Gifhorn sucht Amphibienschützer

Gifhorn. Betreut werden muss aktuell in erster Linie der Schutzzaun in Ummern. Ehrenamtliche können sich jetzt als Helfer melden und mitarbeiten.

Wärmere Temperaturen in Deutschland lösen bei Fröschen, Kröten, Molchen und Unken Frühlingsgefühle aus und locken sie aus ihren Winterquartieren. Auch im Landkreis Gifhorn machen sich Amphibien auf den Weg zum Laichgewässer. „In unserer Region wurden schon fast alle Fangzäune aufgebaut, und die ehrenamtlichen Betreuer stehen schon in den Startlöchern“, berichtet die Freiwilligendienstleistende im FÖJ, Linda Nehring. Diese Zäune hielten Kröten und Frösche davon ab, die Straßen zu überqueren.

Seit vielen Jahren haben Naturschützer dem Tod von Amphibien an Deutschlands Straßen den Kampf angesagt. Jahr für Jahr sind Naturschutzgruppen aktiv, stellen Schutzzäune auf, tragen Kröten, Frösche und Co. über die Straße und legen Ersatzlaichgewässer an, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unterstützer werden dringend benötigt

Diese ehrenamtliche Arbeit sei auf Helferinnen und Helfer angewiesen. Es gebe wohl kaum eine Naturschutzgruppe, die nicht dringend weitere Helferinnen und Helfer suche, denn Amphibienschutz sei aufwändige Handarbeit. Vorkenntnisse seien nicht zwingend nötig. Die Saison erstrecke sich in der Regel über zwei bis drei Monate – mit dem Höhepunkt Mitte März.

„Aufgrund der milden Witterung sind in diesem Jahr die Amphibien allerdings sehr früh unterwegs“, so Michael Steinkamp Organisator der Amphibienschutz-AG. „Es wäre schön, wenn sich noch mehr freiwillige Helfer für die Betreuung der Zäune finden lassen würden.“ Auch als Urlaubsvertretung seien Aushilfen willkommen.

Zäune jeden Tag kontrollieren

Zunächst müssten Zäune aufgestellt werden – im Augenblick übernähmen diese Aufgabe die Freiwilligendienstleistenden der Nabu-Kreisverbandsgeschäftsstelle. Stünden die Zäune, müssten diese jeden Tag kontrolliert werden, am besten am frühen Abend und am frühen Morgen. Befänden sich Amphibien in den Eimern, würden diese in Transporteimer umgefüllt und über die Straße getragen. In der Regel würden dabei auch Anzahl, Arten und Geschlechter notiert – wenn möglich.

Diese ehrenamtlichen Helfer sind ab sofort auch im Landkreis Gifhorn gefragt, heißt es weiter. Der Nabu-Kreisverband sucht Naturschützer, die den Amphibienschutzzaun in Ummern betreuen. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail unter amphibienschutz@nabu-gifhorn.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de