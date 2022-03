Erste Familie aus Ukraine im Camp Lessien angekommen

Am Donnerstagabend ist im Landkreis Gifhorn die erste Familie angekommen, die vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geflohen ist. Die Familie wurde in der Gemeinschaftsunterkunft in Ehra-Lessien aufgenommen und versorgt. Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass der Zuzug über das kommende Wochenende zunehmen wird, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Wer ukrainische Verwandte privat unterbringt, meldet sich bitte beim Landkreis

Bürgerinnen und Bürger, die Freunde, Bekannte oder Verwandte aus der Ukraine privat unterbringen können, müssen die Flüchtenden nicht nach Ehra-Lessien bringen, betont die Verwaltung. Die Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten des Kreises bittet aber darum, über privat aufgenommene Personen informiert zu werden. Dafür steht unter der E-Mail-Adresse auslaenderstelle@gifhorn.de ein Postfach bereit.

Wer selbstständig nach Berlin oder Polen fährt, um Flüchtlinge aufzunehmen und in den Landkreis Gifhorn zu bringen, wird gebeten, sie in die Gemeinschaftsunterkunft nach Ehra-Lessien zu bringen, wenn keine andere Unterbringung möglich ist. Die Kreisverwaltung wird auch über das Wochenende in Ehra-Lessien vor Ort sein.

Bei Rückfrage zur Unterbringung kann folgende Nummer gewählt werden: (05371) 82422 oder (05371) 82459. „Um die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser furchtbaren Situation bestmöglich zu unterstützen, arbeiten wir im Landkreis Gifhorn mit den Kommunen und den Hilfsorganisationen Hand und Hand“, stellt Landrat Tobias Heilmann klar. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die schnelle und unkomplizierte Hilfe und das überwältigende Engagement bedanken. Der Landkreis Gifhorn ist gemeinsam stark!“

Wer bietet Wohnraum oder Hilfe bei Behördengängen an?

Privatpersonen oder Vermieter, die Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten, melden sich bitte unter ukrainehilfe@gifhorn.de. Personen oder Initiativen vor Ort, die sich ehrenamtlichen engagieren und den Menschen aus der Ukraine bei alltäglichen Aufgaben helfen möchten (z. B. Dolmetschen, Behördengänge), wenden sich bitte per E-Mail an ehrenamt-ukraine@gifhorn.de. Im Bedarfsfall wird die Kreisverwaltung zu den Privatpersonen Kontakt aufnehmen.

Gifhorn bittet um Geldspenden für Partnerstadt Korssun

Derweil ist die Spendenbereitschaft der Menschen in Stadt und Kreis ungebrochen. Auch die Stadt Gifhorn möchte jetzt ihrer ukrainischen Partnerstadt Korssun mit der Aktion „Gifhorner helfen Korssunern“ unter die Arme greifen und die Bürger bitten, Geld zu spenden.

Der städtische Partner in Korssun ist der dortige Gifhorner Partnerschaftsverein mit der Journalistin Valentyna Dovhoplola und dem gewählten Bürgermeister Mykola Beresowyj. „Das Geld soll für den Kauf von dringend Benötigtem für Bedürftige (Kranke, Alte, Behinderte, Angehörige von Opfern in Korssun) eingesetzt werden. Es gibt eine sichere Möglichkeit des Transfers nach Korssun und alle Ausgaben werden zwischen Partnerschaftsverein und Stadt Gifhorn abgestimmt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Stadt stehe täglich mit der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins in Korssun in Verbindung und werde sowohl über die Lage vor Ort als auch über die Verwendung der Spenden berichten. Am dringendsten werden derzeit Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel, Babynahrung, etc. benötigt. Spenden werden erbeten auf das Konto der Katholischen Pfarrei St. Altfrid bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit dem Verwendungszweck „Hilfe für Korssun“ IBAN DE49 2695 1311 0037 0013 10.

dak/red

