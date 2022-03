Polizei Gifhorn: Mann nutzt gestohlenen Laptop beim Autofahren

Neubokel. Dumm gelaufen: Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle der Gifhorner Polizei deckt am Dienstag gleich mehrere Straftaten des 35-Jährigen auf.

Die Gifhorner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 35-jährigen Mann angehalten, weil er beim Fahren auf einem Laptop tippte. Wie sich zudem herausstellte, war das Gerät gestohlen. (Symbolbild)

Weil er beim Autofahren einen Laptop bedient hat, ist ein 35-jähriger Mann am Dienstag Polizisten aus Gifhorn ins Netz gegangen. Wie sich bei der Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 188 bei Neubokel herausstellte, war der Laptop darüber hinaus gestohlen – und zwar kurz zuvor aus einem Elektronikmarkt in Gifhorn. So berichtet es die Polizei.

Zudem konnte der Angehaltene keinen Führerschein vorweisen. Auch ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Und: Für das Auto bestand kein Versicherungsschutz. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. „Da keine Haftgründe bestanden“, so die Polizei, „wurde er nach Vernehmungen am frühen Abend aus allen polizeilichen Maßnahmen entlassen.“

Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn führten am Mittwochmorgen zudem eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf durch. Bei der fast zweistündigen Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhielt.

Es wurden jedoch auch sechs Verstöße festgestellt – dabei kommt auf einen Autofahrer sogar ein einmonatiges Fahrverbot zu. Der 30-Jährige wurde mit Tempo 83 gemessen. Zusätzlich zum Fahrverbot werden zwei Punkte und 260 Euro Geldbuße fällig.

