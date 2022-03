Ortsdurchfahrt Ohrdorf wird bis Mitte 2023 voll gesperrt

Verkehrsschilder für eine Baustelle stehen auf dem Gelände einer Straßenmeisterei nebeneinander. Autofahrer im Ostkreis Gifhorns müssen sich in den kommenden Monaten auf Behinderungen einstellen: Die Durchfahrt in Ohrdorf wird gesperrt. (Symbolbild)

Auf der Bundesstraße 244 in der Ortsdurchfahrt Ohrdorf im Landkreis Gifhorn müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Montag, 21. März, auf eine Vollsperrung einstellen. Die Fahrbahn wird erneuert, eine Bushaltestelle wird umgebaut – hinzu kommen außerdem Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Freitag hin. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte 2023 dauern.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der Durchgangsverkehr aus Richtung Brome vor Ohrdorf während der Vollsperrung auf die Landesstraße 288 abgeleitet. Von da geht es in Küstorf auf die Kreisstraße 109 über Mahnburg, Hagen bis zur L286 und über Eutzen zurück zur B244 in Wittingen. Der Verkehr aus Wittingen in Richtung Brome fährt die Umleitungsstrecke in umgekehrter Richtung.

Bauarbeiten in Ohrdorf kosten zirka 3,4 Millionen Euro

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 3,4 Millionen Euro, von denen der Bund zirka 1,2 Millionen übernimmt, der Wasserverband Gifhorn rund 2,1 Millionen Euro und die Stadt Wittingen rund 100.000 Euro.

Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich.

red

