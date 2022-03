Neunjährige in Gifhorn von Auto abgedrängt – Fahrer flüchtig

Ein 9-jähriges Mädchen ist im Gifhorner Ortsteil Wilsche bei einem Unfall verletzt worden. Am Montagabend gegen 18.10 Uhr befuhr das Mädchen laut Polizei mit ihrem Tretroller die Straße An der Marsch in Richtung Alte Poststraße in Wilsche.

Sie und ihre gleichaltrige Begleiterin auf einem Fahrrad waren auf dem Rückweg vom Fußballtraining, als sie von einem weißen Auto überholt wurden.

Mädchen verletzt – Unfallverursacher fährt einfach weiter

Beim Überholvorgang kam der Wagen den beiden Mädchen so nah, dass die 9-jährige Tretroller-Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam sie auf dem unbefestigten Fahrbahnrand zu Fall und verletzte sich am Arm.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Nach Angaben des Mädchens war die Straße zum Unfallzeitpunkt stark befahren, weshalb Zeugen des Unfalls gebeten werden sich mit der Polizei Gifhorn unter (05371) 980 0 in Verbindung zu setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de