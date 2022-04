Einbruch in Müden: Täter stehlen diverse Pflanzenschutzmittel

In der vergangenen Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sind bislang unbekannte Täter in das Warenlager des Raiffeisenmarktes in Müden eingebrochen. So berichtet es Gifhorns Polizei. Hier entwendeten die Unbekannten zielgerichtet diverse Pflanzenschutzmittel im Wert von zirka 35.000 Euro.

„Der Umfang des Diebesgutes lässt vermuten, dass die Täter mit mehreren Fahrzeugen oder mindestens einem größeren Fahrzeug agierten, um das Diebesgut abzutransportieren“, teilt eine Sprecherin mit. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich unter (05372) 97850 an die Polizei in Meinersen.

Gamsen und Gifhorn: Zeugensuche nach zwei Pkw-Diebstählen

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden zwei Autos im Landkreis Gifhorn gestohlen. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um einen silbernen VW Bus (T5), der auf einem Grundstück in der Spiekerooger Straße in Gifhorn unter einem Carport abgestellt stand, und um einen Audi S6 Avant in Schwarz, der in der Gustav-Schwannecke-Straße in Gamsen geparkt war.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter oder verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.

