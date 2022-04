Unfallfluchten im Kreis Gifhorn – Ortstafel in Oerrel gestohlen

Gifhorn. Die Polizei im Kreis Gifhorn hat am Wochenende mehrere Delikte verzeichnet. In Gifhorn gab es Unfallfluchten. In Oerrel stahlen Diebe eine Ortstafel.

Über zwei Unfallfluchten wurde die Polizei in Gifhorn am Wochenende informiert.

Zu einer Verkehrsunfallflucht im Wendehammer der Dieselstraße in Gifhorn ist es in der Zeit von Mittwoch, 20. April, bis Samstag, 23. April, gekommen. In dieser Zeit wurde ein geparkter blauer Opel Astra an der Heckstoßstange beschädigt. Die Spuren am Opel weisen auf einen roten PKW als Verursacher hin, so die Polizei. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

1000 Euro nach Unfallflucht in Kästorf

Eine weitere Unfallflucht hat sich zwischen Mittwoch, 20. April, 15 Uhr, und Donnerstag, 21. April, 15 Uhr, am Ende der Holzgasse in Kästorf ereignet. Ein geparkter weißer Hyundai I10 wurde, wie die Polizei schreibt, an der Frontstoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, die Beobachtung gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter (05371) 9800.

Unbekannte stehlen Ortstafel in Oerrel

In der Repker Straße in Oerrel haben Unbekannte eine Ortstafel gestohlen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Wer am vergangenen Wochenende etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Hankensbüttel unter (05832) 979340.

