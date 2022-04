Hospiz Gifhorn: Name gesucht

Hospiz Gifhorn: Name gesucht Jetzt sind Bürger gefragt: Wie soll Gifhorns neues Hospiz heißen?

Alexander Michel, Vorstandsvorsitzender der Hospiz-Stiftung Gifhorn, und Bettina Tews-Harms, Geschäftsführerin und Leiterin des neues Hospizes in Gifhorn, suchen einen Namen für den Neubau, der im Oktober 2022 eröffnen soll.

Gifhorn. Die Hospiz-Stiftung Gifhorn plant am 17. und 18. September einen Tag der offenen Tür in dem Neubau an der Aller – und sucht Ideen für einen Namen.