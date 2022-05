Unfall im Kreis Gifhorn Schwerer Unfall in Meinersen – sechs Personen leicht verletzt

Bei dem schweren Unfall verletzten sich alle Insassen der beiden involvierten Autos leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Leiferde sowie drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber.

Meinersen. Ein Wagen schleuderte auf die Seite, das andere Auto prallte gegen eine Hauswand – an der Hauptstraße in Meinersen krachte es am Donnerstag gewaltig.