Weyhausen: Linienbus und Auto kollidieren – 6 Menschen verletzt

Zwischen Weyhausen und Osloß im Landkreis Gifhorn haben sich am Dienstagmorgen sechs Menschen bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto verletzt. (Symbolbild)

Zwischen Weyhausen und Osloß sind am Dienstagmorgen ein Linienbus und ein Auto kollidiert. Durch den Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 verletzten sich fünf Insassen des Busses leicht sowie die Autofahrerin laut Gifhorns Polizei mittelschwer.

Die 51-jährige Isenbüttelerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 7.53 Uhr mit ihrem Wagen den Weyhäuser Weg in Richtung Norden. An der Ecke zur B188 geriet sie mit der Fahrzeugfront auf die Bundesstraße und stieß dadurch mit dem aus Osloß kommenden Linienbus zusammen.

Auto schleudert durch Kollision über die Straße – Straßen teilweise gesperrt

„Das Auto wurde durch den Aufprall über die Straße geschleudert und kam anschließend im Graben zum Stehen“, berichtet die Polizei. Die sechs Verletzten – darunter mehrere Kinder – wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war der Weyhäuser Weg zeitweise voll- und die B188 halbseitig gesperrt. Das Auto der 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die unverletzten Insassen des Busses wurden durch einen Ersatzbus an ihr Ziel gebracht.

„Neben der Polizei waren auch etliche Rettungskräfte im Einsatz“, heißt es. „Der genaue Unfallhergang ins aktuell Bestandteil von Ermittlungen.“

