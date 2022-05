Gifhorn. In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmelde-Anlage an der Braunschweiger Straße alarmiert. Das ist passiert:

(Symbolbild) Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gifhorn gekommen. In einem Autohaus in der Braunschweiger Straße ist ein Auto in Brand geraten.

Feuerwehr-Einsatz Brand im Autohaus Kühl in Gifhorn: Wagen steht in Flammen

Die Gifhorner Feuerwehr musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Brand in der Braunschweiger Straße in Gifhorn anrücken. Im Autohaus Kühl löste kurz vor 2 Uhr eine Brandmeldeanlage aus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass in der Audi-Ausstellungshalle ein Auto in Brand stand. Das Gebäude war bereits komplett verraucht. Laut Einsatzberichten wurde sofort eine „Alarmerhörung“ durchgeführt. Der Eingang ins Gebäude-Innere musste brachial aufgebrochen werden, um an den Brandort zu gelangen.

Brand-Ursache wird ermittelt

Unter Atemschutz löschte ein Trupp den brennenden Pkw ab. Das Gebäude wurde anschließend mit mehreren Überdrucklüftern belüftet.

Die Brand-Ursache ist noch unklar. Wie das Autohaus Kühl am Sonntagvormittag selbst mitteiltel handelte es sich bei dem brennenden Wagen nicht um ein E-Auto gehandelt haben.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

