Neue Mitarbeiterinnen im AWO-Beratungszentrum

Das AWO-Beratungszentrum hat in Gifhorn eine lange Tradition und bietet Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen ein Beratungs- und Unterstützungsangebot. Auch der Bereich der Säuglings- und Kleinkindberatung war und ist immer ein fester Bestandteil des Zentrums in der Oldaustraße. Die Sozialpädagoginnen Ilona Hinkfoth und Nina Nowitzki gehören mittlerweile fest zum Team.

Nach langjähriger Tätigkeit in einer Wolfsburger Beratungsstelle bringt Hinkfoth ihre Erfahrung in der Beratung mit Schwangeren, Eltern und Familien ins AWO-Beratungszentrum ein. Nowitzki sammelte vielfältige Erfahrungen im Kontakt mit Kindern und Eltern vor allem in der Arbeit in einer Kindertagesstätte und in Bereichen der Jugendhilfe in Braunschweig.

Die beiden Beraterinnen haben ein offenes Ohr für Eltern während der aufregenden ersten Lebensjahre ihrer Kinder. „Eltern wenden sich mit unterschiedlichen Themen an uns. Wir nehmen uns Zeit, hören zu und schauen mit den Menschen gemeinsam, was sie brauchen“, sagt Ilona Hinkfoth: „Auch das Netzwerk spielt eine große Rolle. Gifhorn bietet viele Unterstützungsangebote für Familien.“

Themen in der Säuglings- und Kleinkindberatung sind vielfältig. „Häufig sind es Entwicklungsthemen, wie Schlafen, Schreien und Trotzen, die sie zu uns führen. Hierbei ist uns wichtig zu betonen, dass sie nicht warten müssen bis sie gar nicht mehr können. Je früher sie über ihre Sorgen sprechen, desto besser. Manchmal sind es kleine Veränderungen, die eine große Wirkung haben“, ergänzt Nina Nowitzki: „Eltern wissen meist am besten, was ihre Kinder brauchen, schließlich sind sie die Bezugspersonen. Der Austausch, ein anderer Blickwinkel oder eine neue Idee, können zusätzlich Sicherheit geben.“

Auch für eine Paarbeziehung bedeutet Elternschaft eine große Veränderung, die nicht immer einfach ist. Die Beratung ist vertraulich und für Eltern kostenfrei. Termine können unter (05371) 724 721 vereinbart werden.

red

